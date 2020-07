Coronavirus, salgono ancora contagi, 306 in 24 ore. 10 morti

ROMA, 23 LUG - Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri, ma con un numero molto maggiore di tamponi (dai 49.318 di ieri a 60.31). Le vittime odierne sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338.Solo in una regione, la Valle d'Aosta, non si registrano nuovi positivi nelle ultime 24 ore (ieri erano state 3 più la Provincia autonoma di Bolzano). Nelle altre regioni, su 306 casi individuati ce ne sono 82 in Lombardia, 55 in Emilia Romagna, 30 nella Provincia autonoma di Trento, 26 nel Lazio, 22 in Veneto, 16 in Campania, 15 in Liguria, 10 in Abruzzo. Tutte le altre regioni hanno un incremento a una sola cifra. I pazienti in terapia intensiva passano da 48 a 49 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 713 (-11), le persone in isolamento domiciliare 11.642 (+92).. Ad oggi sono 9 le regioni senza pazienti in terapia intensiva. (ANSA).