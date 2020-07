Fase 3: Salvini, prorogare stato emergenza? Non esiste

ROMA, 23 LUG - "Non c'è un' emergenza sanitaria in corso, chi vuole prorogare lo stato di emergenza è un nemico dell'Italia. Noi non li facciamo uscire dall'Aula, ci stanno loro chiusi, gli italiani meritano respiro e libertà. Ieri non hanno deciso in Cdm, se vogliono questo non esiste, non c'è motivo". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini a proposito della proroga dello stato d'emergenza. (ANSA).