Aereo da turismo cade vicino A21 nel pavese, ferito pilota

PAVIA, 23 LUG - Un aereo da turismo è caduto questa mattina nei pressi dell'autostrada A21 Torino-Piacenza nel pavese. L'ultraleggero, precipitando in un campo a fianco della carreggiata sud (in direzione del capoluogo emiliano) nel territorio di Arena Po (Pavia), ha tranciato un cavo dell'Enel provocando un incendio di sterpaglie. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso il pilota che è stato condotto al Policlinico San Matteo di Pavia: l'uomo non è in pericolo di vita, i medici l'hanno giudicato in codice giallo per le ferite riportate. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il velivolo e, dopo aver verificato lo scollegamento del cavo dell'alta tensione, hanno spento le fiamme nel campo. Sono intervenuti anche carabinieri, polizia stradale e tecnici dell'Enel. (ANSA).