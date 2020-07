Salvini,voteremo scostamento se accolte nostre proposte

ROMA, 23 LUG - "L'eventuale appoggio della Lega allo scostamento di bilancio dipende dal fatto che governo e maggioranza accolgano le nostre proposte. Due in particolare: l'anno bianco fiscale. Visto che Conte ha trovato millemila miliardi, una parte di questi vada a coprire l'anno bianco fiscale. Il secondo grande filone è scuola-disabilità. Non stiamo chiedendo miliardi ma spicci, se ci diranno sì è possibile che l'atteggiamento della Lega sia di un certo tipo, altrimentri in Aula i numeri se li trovano da soli". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera. (ANSA).