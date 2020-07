Gualtieri,con scostamento giù tasse rinviate a settembre

ROMA, 22 LUG - Finora si è stabilita "la sospensione dei versamenti di marzo, aprile e maggio con ripresa da settembre per tutti i contribuenti con perdite, è intenzione del governo utilizzare il prossimo scostamento per rimodulare ulteriormente questo pagamento previsto per settembre riducendo significativamente l'onere per i contribuenti per il 2021". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al question time alla Camera, spiegando che si valuterà se intervenire sulle sanzioni per chi pagherà in ritardo sulla scadenza del 20 luglio. Il ministro ha confermato anche che, nell'ambito della riforma del fisco, il governo sta "ragionando su una riscrittura sostanziale del calendario dei versamenti, la logica è quella di superare il meccanismo degli acconti e dei saldi per andare verso un sistema basato sulla certezza di tempi e adempimenti e una diluizione nel corso dell'anno degli importi da versare, calcolato in base a quanto effettivamente incassato da parte della partite Iva". (ANSA).