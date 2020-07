Raggi, in corso riqualificazione giardini piazza Vittorio

ROMA, 22 LUG - "Stiamo riqualificando i Giardini 'Nicola Calipari' di Piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino. Procede il cantiere che restituirà ai cittadini uno dei giardini storici più belli di Roma dopo anni di abbandono e incuria". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Sarà uno spazio a disposizione dei residenti e del quartiere e ci sarà anche un'area gioco dedicata ai bambini - aggiunge - Una volta completati i lavori vogliamo prendercene cura e mantenere il decoro necessario. Per questo installeremo delle telecamere per controllare il perimetro esterno e tutta l'area interna. Sono in corso, infatti, le operazioni di cablatura degli impianti coordinate dal dipartimento Lavori Pubblici. L'installazione della videosorveglianza consentirà di prevenire atti di vandalismo e degrado - conclude Raggi - L'intervento fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione e controllo di alcuni territori in tutta la città che saranno completati nei prossimi mesi". (ANSA).