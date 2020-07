Vertice Ue:Salvini, complimenti Mattarella?Io resto scettico

ROMA, 22 LUG - "Per quello che mi riguarda Mattarella ha sempre ragione, ed io mi complimenterò quando i soldi prestati si trasformeranno in taglio delle tasse e fino ad allora manterrò il mio scetticismo". Lo afferma Matteo Salvini a chi gli chiede un commento ai complimenti del Capo dello Stato al premier per l'accordo raggiunto al vertice Ue. (ANSA).