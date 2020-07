Conte, con accordo Ue ha mutato prospettiva

ROMA, 22 LUG - "L'Ue sta affrontando una crisi che ha coinvolto Paesi e scosso la vita cittadini europei, costringendo a riconsiderare in modo repentino prospettive e sviluppo. Nel corso di questi mesi l'Ue ha saputo rispondere con coraggio e visione fino a d approvare per la prima volta un ambizioso programma di bilancio. Si è radicato un mutamento di prosettiva". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato. (ANSA).