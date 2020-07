Crimi, M5S forza trainante governo, ora correre

ROMA, 22 LUG - "Siamo la forza trainante di questa legislatura e dell'azione di governo, il motore di un progetto che si traduce negli interventi che stiamo realizzando, da oltre due anni, e che confluiscono tutti in un'unica direzione: realizzare quel cambiamento per il quale siamo stati votati da tanti cittadini italiani". Lo scrive Vito Crimi in un post sul blog delle Stelle. "Siamo consapevoli che adesso e per molto tempo ancora non sarà possibile rallentare, tirare il fiato Il governo e lo Stato devono per fare tutto il necessario non solo portare il Paese fuori dagli effetti della pandemia, ma per costruire l'Italia del domani", aggiunge il capo politico M5S. (ANSA).