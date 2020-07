Nove arresti per droga dei carabinieri a Terni

PERUGIA, 22 LUG - Nove persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Terni con l'accusa di traffico e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Gli arresti, sei in carcere e tre ai domiciliari, sono stati eseguiti sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip. In base a quanto si apprende l'indagine, partita da episodi di spaccio di eroina, si è poi sviluppata anche sullo smercio di hascisc e cocaina. I particolari dell'operazione saranno illustrati dal procuratore capo di Terni, Alberto Liguori, e dal sostituto procuratore Matthias Viggiano nel corso di una conferenza stampa che si terrà stamani, alle 11.30, presso il comando provinciale dell'Arma. (ANSA).