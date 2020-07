Valentino, creatività e sogno siano il centro

ROMA, 21 LUG - "Ho preso una frase di Pier Paolo Pasolini dalle sue Lettere Luterane e l'ho fatta mia: 'Non vogliamo essere subito già così senza sogni'. Così, con questa performance live ho voluto mettere al centro la moda, che non può e non deve essere solo marketing. Al centro la donna, la poesia, il sogno, la creatività, la bellezza. Attraverso la storia, i momenti di reset o di riavvio immancabilmente ho voluto al centro i valori umani. Per me, per le mie radici, l'umanesimo è il seme della rinascita". E' facile per Pierpaolo Piccioli, direttore artistico della maison Valentino, spiegare il messaggio della sua performance, intitolata "Of Grace and Light" (Di Grazie e di Luce) che ha unito haute couture e arte digitale in un unico evento, proposto alla stampa specializzata, in tutta sicurezza, seduta a distanza e fornita di mascherine, nello Studio 10 di Cinecittà. E' più complicato trasmettere le sensazioni d'incanto e di magia, rimaste negli occhi, dopo aver assistito al video digitale dell'artista Nick Knight, che ha trasformato con la sua maestria di videomaker i 15 abiti disegnati da Piccioli, in fiori e bouquet dai mille colori, in ruscelli e zampilli di fontane spontanee, in ectoplasmi e meduse con miriadi di tentacoli. Finito il video che ha trasportato lo spettatore incantato in una dimensione celestiale, accompagnato dalle note musicali di Fka Twigs, lo schermo si è aperto a sipario, e nel buio del Teatro 10, è stata mostrata una realtà altrettanto folgorante: un quadro statico di 15 modelle come sospese in aria, appese a cerchi metallici come acrobate, erette su trampoli altissimi o chissà quale altra diavoleria, per sollevarle 5 metri da terra. A mostrare i loro abiti candidi, bianchi, non colorati come sembrava nel video. Tutti esageratamente e volutamente lunghi (fino a 4 metri) e voluminosi, per rappresentare "il sogno" della rinascita dello stilista, la creazione umana, le lavorazioni di abili mani operose. (ANSA).