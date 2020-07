Coronavirus: in Basilicata sono 36 i migranti positivi

POTENZA, 21 LUG - E' arrivato a quota 36 positivi al coronavirus - in aumento rispetto a 25 di alcune ore fa - il numero dei migranti provenienti dal Bangladesh sbarcati a Lampedusa l'11 luglio e trasferiti in Basilicata la notte del 15 luglio e ora ospitati - in isolamento - in strutture di accoglienza di Potenza e Irsina (Matera). Lo ha reso noto la task force regionale. Gli operatori delle strutture che li ospitano a Potenza sono stati sottoposti al tampone e sono risultati tutti negativi. (ANSA).