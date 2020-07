Sky, nuove serie da Gabriele Muccino a Totti

ROMA, 21 LUG - La prima serie tv firmata da Gabriele Muccino, con il reboot del suo film di successo A casa tutti bene, e Speravo de mori' prima, la serie su Francesco Totti con Pietro Castellitto nel ruolo dell'ex capitano della Roma. Sono le principali novità che arricchiscono la line up di titoli Sky Original in arrivo nei prossimi mesi, annunciate nell'evento Upfront per la presentazione dei palinsesti della stagione 2020/2021. La serie di Muccino è in fase di scrittura e le riprese inizieranno nella primavera del 2021 a Roma, mentre le riprese della fiction su Totti sono appena iniziate. (ANSA).