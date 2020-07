Sky, Pekin Express novità nell'intrattenimento

ROMA, 21 LUG - Si arricchisce l'offerta di Sky sul fronte intrattenimento per la stagione 2020/2021. Nel corso dell'evento Upfront è stato annunciato l'arrivo in esclusiva dei viaggi di Pekin Express, in onda finora sulla Rai. Lo show, che andrà in onda su Sky Uno, si affianca agli altri format già di casa su Sky come X Factor, MasterChef, 4 Ristoranti, Family Food Fight, Italia's Got Talent. (ANSA).