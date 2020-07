Vertice Ue: Cav, riflettere su condizionamento sovranisti

ROMA, 21 LUG - "Si tratta di un compromesso positivo che ha superato le resistenze di alcuni Paesi del Nord e che toglie argomenti ai nemici dell'Europa. Noi avevamo puntato sin dal principio sul Recovery Fund, io personalmente mi sono battuto perchè fosse approvato senza cambiamenti di rilievo ed in effetti così è accaduto. Certamente questo difficile compromesso deve far riflettere sul futuro, sui pericoli per l'Europa sul condizionamento che i partiti sovranisti esercitano sulla politica di diversi paesi Ue". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi in un'intervista al Tg5 (ANSA).