Coronavirus: Iran, record di 229 morti in 24 ore

TEHERAN, 21 LUG - Nuovo record di vittime di Covid-19 in Iran. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 229, per un totale di 14.634 decessi confermati dall'inizio della pandemia. I nuovi contagi sono 2.625, un dato che porta il totale a quota 278.827. Lo ha riferito nel suo bollettino quotidiano la portavoce del ministero della Sanità iraniano Sima Lari. I ricoverati in terapia intensiva aumentano a 3.589, mentre i pazienti guariti crescono a 242.351. Nel complesso sono stati effettuati finora nel Paese 2.201.958 test.(ANSA).