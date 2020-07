Papa rinnova appello, 'cessate il fuoco'

CITTA' DEL VATICANO, 19 LUG - Il Papa torna a rilanciare l'appello dell'Onu per un "cessate il fuoco globale e immediato". "In questo tempo in cui la pandemia non accenna ad arrestarsi vorrei assicurare la mia vicinanza - ha detto Papa Francesco - a quanti stanno affrontando la malattia e le sue conseguenze economiche e sociali". Il Papa ha rivolto un pensiero particolare a quelle popolazioni dove le conseguenze della pandemia da coronavirus "sono aggravate da situazioni conflitto". "Rinnovo l'appello ad un cessate il fuoco globale e immediato che permetta la pace e la sicurezza indispensabili per fornire l'assistenza umanitaria necessaria", ha concluso il Papa.