Il complotto contro l'America, una serie dal libro di Roth

ROMA, 19 LUG - Se le elezioni presidenziali americane del 1940 avessero visto contrapposti Franklin D. Roosevelt e Charles Lindbergh, l'aviatore eroe con simpatie naziste e razziste, e fosse stato quest'ultimo a prevalere? L'America della seconda guerra mondiale di fronte a un bivio decisivo per le sorti del mondo intero: uno dei capitoli cruciali della storia degli Stati Uniti completamente riscritto dall'inquietante ucronia di Il complotto contro l'America, che debutterà su Sky Atlantic e NOW TV il 24 luglio, quando tutti i sei episodi della serie saranno disponibili anche on demand. L'adattamento televisivo targato Hbo del capolavoro omonimo del Premio Pulitzer Philip Roth, firmato da David Simon ed Ed Burns (già dietro il successo di The Wire), racconta la nascita di un'America filonazista in cui proliferano antisemitismo e populismo. La serie riscrive la storia degli Stati Uniti seguendo dal punto di vista dei Levin, una famiglia ebrea di Newark, New Jersey (nel romanzo i Roth, appunto), l'ascesa politica di Charles Lindbergh, figlio di immigrati svedesi e aviatore-eroe noto in tutto il mondo per la sua traversata in solitaria dell'Oceano Atlantico e per le sue simpatie per il nazionalsocialismo. La vittoria del primo potrebbe comportare un'effettiva entrata in guerra, mentre la vittoria del secondo significherebbe il mantenimento della neutralità. Nonostante le sue uscite in odore di xenofobia e populismo, è Lindbergh a vincere: l'America resta neutrale, il Paese si sposta nettamente verso destra e l'antisemitismo cresce e si diffonde a macchia d'olio anche nella più grande democrazia del mondo arriverà a legare a doppio filo il destino degli Stati Uniti d'America a quello della Germania di Hitler. Nel cast Winona Ryder (Ragazze Interrotte, Stranger Things), Zoe Kazan (Ruby Sparks, The Deuce), Morgan Spector (Homeland - Caccia alla spia, La nebbia) e John Turturro (Il grande Lebowski, The Night Of). (ANSA).