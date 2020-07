Borsellino: striscione lo ricorda

BOLOGNA, 19 LUG - Nel giorno dell'anniversario dell'uccisione del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, uno striscione li ricorda sul balcone di Palazzo d'Accursio, sede del Comune di Bologna. 'Via D'Amelio 19 luglio 1992, Strage di Stato, strage di Mafia, Bologna non dimentica', si legge sullo striscione che riporta anche i nomi dei poliziotti morti con Borsellino. L'iniziativa è del gruppo bolognese delle 'Agende Rosse' che ringraziano l'ufficio di presidenza del consiglio comunale per la disponibilità e la collaborazione.