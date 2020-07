Don Giovanni libertino senza tempo a Macerata

MACERATA, 19 LUG - Entusiasmo e applausi anche a scena aperta il 18 luglio per Don Giovanni di Mozart, in prima allo Sferisterio di Macerata davanti a un pubblico di 850 persone per le norme anti-Covid, contro le 3.000 che può ospitare. Ingressi separati e mascherine per gli spettatori, cui è stata misurata la temperatura, file distanziate e nessun assembramento. Uno spettacolo suggestivo che il regista Davide Livermore ha immaginato come un viaggio nel tempo dell'eterno libertino, archetipo di libertà, sostenuto dalla puntuale direzione di Francesco Lanzillotta, sul podio dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana, e da un cast giovane e affiatato. "Grazie - ha detto alla fine al pubblico Lanzillotta, visibilmente commosso - abbiamo sempre pensato di andare in scena anche nel periodo più buio della pandemia. Adesso è un momento meraviglioso e spero che il nostro settore possa essere gestito come deve per poter rinascere"."Dobbiamo far in modo - gli ha fatto eco Livermore - che la nostra società possa celebrarsi con la cultura che è ciò che la rende civile". (ANSA).