Coronavirus: Greta, 100mila euro contro Covid in Amazzonia

ROMA, 21 LUG - Greta Thunberg ha annunciato sul suo account Twitter che donerà 100.000 euro per combattere la diffusione del coronavirus nell'Amazzonia brasiliana. L'annuncio segue l'assegnazione all'attivista svedese del Premio Gulbenkian per l'Umanità da un milione di euro. I fondi per l'Amazzonia proverranno dal premio e verranno messi a disposizione attraverso la Thunberg Foundation all'organizzazione SOS Amazonia. Thunberg donerà l'intero ammontare del Premio Gulbenkian. Altri 100.000 euro andranno alla Stop Ecocide Foundation, mentre non sono stati resi noti i beneficiari dei fondi rimanenti. (ANSA).