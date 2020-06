Childfood, con il libro tra i progetti più amati su Kickstarter i bambini imparano a cucinare e sostengono due cause benefiche

Childfood - Recipes for young Coolinary Explorers è un libro di cucina per bambini (età indicativa 5-13 anni), che conterrà 23 ricette offerte da altrettanti top chef internazionali, seguite da 23 storie che racconteranno il viaggio nei secoli delle materie prime più usate in cucina, e illustrazioni - basate sulle storie - create da grandi artisti provenienti da tutto il mondo. Il libro viene finanziato sulla piattaforma di raccolta fondi più usata a livello internazionale: Kickstarter. La campagna è stata lanciata alle 14:30 del 16 giugno, e dopo appena 30 minuti il progetto è stato inserito nella home page di Kickstarter come “Project we love” (Progetti che amiamo, ndr.), riconoscimento che spetta ai prodotti più innovativi e di alta qualità.

Childfood vuole essere uno strumento di divertimento ed educazione, e una possibilità concreta per i bambini di creare ricordi con i propri genitori, fratelli e sorelle più grandi, o affidatari, che possano aiutarli nel preparare i piatti (e non mandare a fuoco la cucina!). Oltre a ricette, storie e illustrazioni, ci saranno anche disegni da completare e colorare, e pagine in cui i bambini potranno reinventare le ricette.

«Ma Childfood sarà anche un progetto che supporterà due grandi cause benefiche - racconta l’autore Luca Scarcella, giornalista italiano di base a Los Angeles -. Grazie alla partnership con Charity: Water, no-profit leader mondiale in progetti di purificazione dell’acqua per le comunità in difficoltà, ogni 5 libri venduti, verrà portata acqua pulita a un bambino in più. Secondo l’Unicef, ogni giorno nel mondo più di 700 bambini sotto i 5 anni muoiono a causa della bassa qualità dell’acqua, molte più vittime di quelle causate da guerre e malattie».

La seconda importante collaborazione è quella con Share The Meal, progetto del World Food Programme: all’interno del libro sarà possibile trovare un QR code da scannerizzare col proprio dispositivo mobile, che permetterà a tutti di unirsi al Coolinary Explorers team, e donare 40 centesimi di euro per sfamare per un giorno intero un bimbo in difficoltà.

Tra i 23 grandi chef coinvolti troviamo l’italiano Massimo Bottura, l’indiano Gaggan Anand, il russo Vladimir Mukhin, la francese Dominique Crenn, l’argentino Francis Mallmann, il peruviano Virgilio Martinez, conosciuti dal grande pubblico anche grazie alla serie Netflix di successo, Chef’s Table. Ecco l’elenco completo: Gaggan Anand, Andoni Luis Aduriz, Antonio Bachour, Juan Manuel Barrientos, Gregorie Berger, Massimo Bottura, Chris Carpentier, Andre Chiang, Bel Coelho, Dominique Crenn, gli chef di Disfrutar Barcelona, Andrea Drummer, Francis Mallmann, Virgilio Martinez, Vladimir Mukhin, Pablo Naranjo, Vicky Ratnani, Guga Rocha, Jefferson Rueda, Joe Sasto, Choi Hyun Seok, Shayna Taylor, Pierre Thiam.

Tra gli artisti coinvolti, spiccano i nomi di Pascal Campion, illustratore per Dreamworks, Disney, Warner Bros. e molti altri grandi network, e Nikkolas Smith, il cui ritratto di George Floyd ha fatto il giro del mondo, ripreso tra gli altri anche da Michelle Obama. Tra gli italiani, Giacomo Bevilacqua e Giulia Rosa.

Ecco tutti i nomi: Fernando Cobelo, Giacomo Bevilacqua, Willian Santiago, Takoua Ben Mohamed, Yau Hoong Tang, Ruby Taylor, Nick Senin, Ayang Cempaka,, Iratxe Lopez, Yuko Shimizu, Maria Luque, Philip Giordano, Sonia Lazo, Nikkolas Smith, Aart-Jan Venema, Giulia Rosa, Pascal Campion, Ngadi Smart, Gaia Ferroni, Sara Stefanini.

Il libro è acquistabile solo su Kickstarter, al prezzo di $35 (spedizione in tutto il mondo inclusa), ed è disponibile in 4 lingue: italiano, inglese, spagnolo e portoghese.