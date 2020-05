Coronavirus: in Iran riaprono le moschee

TEHERAN, 30 MAG - In Iran riaprono oggi le moschee per le preghiere quotidiane, a condizione di osservare i protocolli sanitari: lo ha annunciato il presidente Hassan Rohani durante la conferenza quotidiana sulla lotta al coronavirus, aggiungendo che da oggi sono revocate anche alcune restrizioni alle attività produttive, con i centri commerciali coperti che potranno rimanere aperti anche oltre le 18:00. "L'eliminazione di queste restrizioni non significa che si possa tornare presto alla situazione precedente alla pandemia, al contrario - ha insistito - ci vorrà molto tempo". Il contrasto al coronavirus appare anzi oggi "più difficile, mentre il virus sta viaggiando da una provincia all'altra". Rohani ha invitato i cittadini a osservare pienamente i protocolli sanitari per prevenire una nuova grave ondata di COVID-19, "altrimenti saranno imposte severe restrizioni nel Paese".