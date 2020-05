Regolarizzazioni, lunedì via a domande

ROMA, 29 MAG - Regolarizzazione, si parte. Da lunedì sarà possibile da parte di lavoratori e datori inviare domande sulla piattaforma telematica costituita dal ministero dell'Interno. La 'finestra' per sanare i rapporti irregolari si chiuderà il 15 luglio. Non conterà il giorno di presentazione della richiesta ai fini dell'accettazione. Un decreto dei ministri di Interno, Economia, Politiche agricole e Lavoro, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, indica la procedura. Agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e lavoro domestico i settori interessati dal provvedimento, contenuto del Dl Rilancio.