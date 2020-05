Ambasciata Gb, Conte a vertice vaccini

ROMA, 29 MAG - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà tra i leader mondiali che parteciperanno al Summit mondiale sui vaccini che si terrà a Londra, in collegamento virtuale, il prossimo 4 giugno. Lo ha annunciato l'ambasciatore britannico a Roma Jill Morris in un briefing sull'evento che sarà presieduto dal premier Boris Johnson. "L'obiettivo del Summit - ha spiegato l'ambasciatore - è raccogliere 7,4 miliardi di dollari in favore di Gavi (l'organizzazione internazionale per i vaccini creata nel 2000) per il periodo 2021-2025". Tra Italia e Regno Unito c'è una forte collaborazione scientifica anche in questa fase di emergenza coronavirus, ha sottolineato l'ambasciatore citando in particolare la partnership tra l'università di Oxford e la società di Pomezia Irbm per lo sviluppo di un vaccino. "Queste due realtà avevano già un rapporto consolidato ma a febbraio hanno siglato un contratto e da questa collaborazione è uscito il primo lotto di vaccini per i test clinici".