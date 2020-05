2 Giugno: Frecce Tricolori su Venezia

VENEZIA, 29 MAG - Anche il cielo azzurro, dopo le nuvole della mattinata, ha salutato il passaggio delle Frecce Tricolori sopra Venezia, questo pomeriggio, nuova tappa del tour nazionale della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica in vista del 2 giugno, Festa della Repubblica. Arrivate nel cielo della 'Serenissima' da sud, le Frecce hanno sorvolato il centro storico passando con la loro scia tricolore quasi parallele a Piazza San Marco, in un effetto visivo straordinario nel contrasto con il campanile. Così, in una città ancora vuota di turisti, sono stati solo i veneziani a godere, con il naso all'insù, del passaggio della pattuglia aerea. Al sorvolo delle Frecce ha assistito dal panoramico punto dell'isola di San Giorgio anche il sindaco Luigi Brugnaro, che indossava la fascia tricolore.