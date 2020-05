Istat, a maggio inflazione negativa,prezzi -0,1%

ROMA, 29 MAG - A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisce, secondo le stime preliminari, dello 0,1% sia su base mensile sia su base annua- Lo rileva l'Istat spiegando che è il primo calo tendenziale da ottobre 2016. La flessione tendenziale dell'indice generale dei prezzi al consumo è imputabile prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati, (-4,2% su aprile, -12,2% sull'anno). L'inflazione acquisita per il 2020 è pari a zero per l'indice generale e a +0,7% per la componente di fondo (al netto dei beni energetici e degli alimentari). I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona crescono del 2,6% sull'anno mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto restano invariati. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una diminuzione dello 0,2% sia su base mensile sia su base annua. (ANSA).