Solinas, senza certificato stop imbarco

CAGLIARI, 28 MAG - "Chi arriva senza certificato, dal mio punto di vista, non può imbarcarsi in partenza, quindi non arriva in Sardegna", Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore della Sardegna Christian Solinas. "Il passaporto sanitario per il ministro Boccia è anticostituzionale? - ha aggiunto - Io da un ministro mi sarei aspettato qualche soluzione visto che manca poco al 3 giugno".