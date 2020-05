Apple batte Netflix, si aggiudica prossimo Scorsese

NEW YORK, 28 MAG - Apple batte Netflix e porta a casa il prossimo film di Martin Scorsese: "Killers of the Flower Moon", un thriller ambientato nel West con due degli attori preferiti del regista, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, e i set di Dante Ferretti, sarà il progetto più importante finora del colosso informatico nel mondo del grande cinema dopo l'acquisto dalla Sony di "Greyhound" con Tom Hanks sulla battaglia dell'Atlantico durante la Seconda Guerra Mondiale. "Killers of the Flower Moon" sarà il sesto film in cui Scorsese e DiCaprio lavorano insieme e il primo dopo "The Wolf of Wall Street". DiCaprio e De Niro non recitavano assieme dai tempi di "This Boy's Life", il film del 1993 che fece conoscere l'attore allora giovanissimo. DiCaprio ha poi dato a De Niro il merito di avergli mostrato come il duro lavoro sul set potevano aprire la strada per diventare una superstar. Ancora incerta, secondo Variety, la data per il primo ciak, fissato inizialmente per lo scorso marzo prima dello scoppio del coronavirus. A complicare le cose sarebbe anche la fitta agenda del divo di "Titanic": Leonardo ha in cantiere diversi progetti tra cui il prossimo film di Adam McKay per Netflix con Jennifer Lawrence. (ANSA).