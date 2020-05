Venezia: riapre Caffè Quadri a S.Marco

VENEZIA, 28 MAG - Piazza San Marco tenta la ripartenza senza il sottofondo musicale delle orchestrine dei caffè storici e puntando sul turismo di giornata. A tirare la volata, a Venezia, delle riaperture illustri ci ha pensato stamane il Gran Caffè Quadri. Di primo mattino i camerieri hanno allestito i tavoli all'esterno e accolto i primi avventori nel Quadrino, il bistrò di piano terra. Ai tavoli, per ora, in pochi: una famiglia di turisti con due bambini, due ragazze e molti anziani, sicuramente locali e affezionati clienti, che non hanno perso l'occasione di bere seduti il primo caffè in Piazza. Unici non italiano alcuni soldati della Base militare Usa di Vicenza.