Ue: Prodi, recovery fund bella notizia

ROMA, 28 MAG - "Il Recovery Fund è oggettivamente una bella notizia perché non ce la sognavamo neanche, diciamo la verità. Un mese fa ho scritto articoli durissimi perché si andava verso un' Europa che marciava per conto suo o non marciava affatto. Questo è un grosso cambiamento. È giusto però fare anche un riflessione sulla necessità che venga reso legge effettiva". Lo ha detto l'ex premier Romano Prodi, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. "Bisogna dimostrare - ha sottolineato Prodi - che l'Italia fa sul serio nell'equilibrio finanziario. Il problema oggi non è più la spesa ma le entrare. Abbiamo un livello di evasione fiscale che è incompatibile con un equilibrio economico. Questa grande mossa europea ci dà un grande aiuto ma poi bisogna lavorare nell'ordinaria amministrazione. O si fa una lotta sull'evasione fiscale o l' Italia tra qualche mese ritornerà nei problemi di oggi. Con un'evasione fiscale media simile all'Europa noi avremo 60 miliardi di euro in più all'anno".