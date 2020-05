Dl elezioni: discussione alla Camera

ROMA, 28 MAG - Sono 37 i parlamentari iscritti per intervenire alla discussione generale sul Dl Elezioni, all'esame della Camera. Ognuno di loro ha a disposizione fino a mezz'ora di tempo. Per le 12 è convocata una conferenza dei capigruppo, che potrebbe affrontare anche il tema delle tempistiche. L'accordo prevedeva che il voto non potesse iniziare prima delle 14 ma, alla luce dell'elenco degli interventi, il termine è destinato a slittare in maniera consistente.