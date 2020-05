Bassetti, grazie a medici e a insegnanti

PERUGIA, 28 MAG - Esprime gratitudine a quanti hanno operato per mitigare gli effetti della pandemia, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. "Un grazie particolare - afferma nella lettera di collegamento ai fedeli - ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, agli amministratori, agli operatori sociali, ai lavoratori dei servizi essenziali, agli insegnanti e docenti che hanno seguito i ragazzi e i giovani con tanta passione educativa, in particolare coloro che hanno curato i disabili, che nell'accoglienza in chiesa dovrebbero essere messi al primo posto". "E tanti - ha affermato ancora il presidente della Cei - mi hanno espresso apprezzamenti per i nostri sacerdoti, che hanno trovato mille modi per restare vicino alla gente, per esprimere parole di incoraggiamento, di consolazione, di prossimità e di carità".