Nero soffocato, Biden chiede indagine

NEW YORK, 27 MAG - "La famiglia di George Floyd merita giustizia": lo afferma Joe Biden a proposito della morte a Minneapolis dell'uomo afroamericano rimasto soffocato dopo che un poliziotto gli ha tenuto premuto il ginocchio per sette minuti sul collo. In un messaggio su Twitter il candidato democratico alla presidenza ha chiesto un'indagine federale. "Sono grato per la prontezza con cui sono stati licenziati gli agenti coinvolti che meritano di essere ritenuti responsabili per le loro vergognose azioni", afferma Biden.