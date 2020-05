Hong Kong: oggi oltre 300 arresti

PECHINO, 27 MAG - La polizia di Hong Kong, secondo i dati aggiornati al tardo pomeriggio, ha arrestato oggi più di 300 manifestanti per le proteste contro la legge a tutela dell'inno nazionale cinese, in discussione al parlamento locale, e la legge sulla sicurezza nazionale che sarà votata domani a Pechino. Gli arresti di domenica sono stati 193. Manifestazione non autorizzata e possesso di armi offensive sono le accuse più comuni contestate. Dozzine di agenti sono ancora alle prese con la sorveglianza di Nathan Road a Mong Kok per evitare il blocco della strada.