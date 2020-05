Ue: Marcucci, ora Lega-Fdi che dicono?

ROMA, 27 MAG - "Chi diceva (e sperava) che l'Europa sarebbe stata ininfluente e che avrebbe sostanzialmente assistito impotente alla deriva del continente (e dell'Italia), oggi ha materia per riflettere. Mi aspetto una sincera presa d'atto anche da Salvini e da Giorgia Meloni, che in Europa hanno sempre votato insieme agli avvversari dell'Italia". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci. "La Commissione a Bruxelles - sottolinea - sta per comunicare l'entità del Recovery fund: 750 miliardi che si vanno ad aggiungere agli altri strumenti varati nelle settimane scorse. Ad un primo calcolo approssimativo, all'Italia andrebbero 172,7 miliardi. Un aiuto importante, ed una decisione che è senza precedenti".