Di Maio, Open Arms? Vediamo voto in Aula

ROMA, 27 MAG - Il caso Open Arms "non era il caso Diciotti. Certo è stata una votazione travagliata ma prima di arrivare a conclusioni aspetterei di vedere cosa succede nella votazione in aula, perché quello era un voto in giunta". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'L'Intervista' di Maurizio Costanzo, in onda domani su Canale 5, a proposito del voto della giunta del Senato che ha negato l'autorizzazione a procedere contro l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini.