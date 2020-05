Coronavirus: in Veneto solo 6 nuovi casi

VENEZIA, 27 MAG - Sono solo 6 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, per un dato totale di 19.113 soggetti dall'inizio dell'epidemia. Il bollettino odierno della Regione aggiorna con solo un decessi negli ospedali (nessuno nelle Rsa) il numero delle vittime, salito così a 18.887. Tutti i dati su contagi e malati in trattamento negli ospedali sono in calo: nei normali reparti Covid sono ricoverati attualmente 439 pazienti (15 meno di ieri), mentre nelle terapie intensive 36 (-2).