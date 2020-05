Salvini, commissione inchiesta su Cina

ROMA, 27 MAG - "Ci uniremo alla richiesta almeno di una Commissione d'inchiesta per capire chi ha fatto e chi non ha fatto cosa perché potremmo finire il 2020 con l'assurdo di avere un'unica economia mondiale che cresce, che è quella cinese che, dopo aver volontariamente o involontariamente, non sta a me giudicarlo, causato una pandemia globale, sulle macerie di questa pandemia va ad acquistare aziende, dati, telefonia e alberghi in Italia e nel mondo". Lo dice nell'Aula del Senato Matteo Salvini della Lega. "Non possiamo permetterlo; quindi spero che il Ministro degli esteri venga quanto prima a dirci qual è la posizione del Governo italiano sulle dichiarazioni folli di Khamenei, sull'atteggiamento cinese, sui silenzi dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui chiedo vengano rimessi in discussione i contributi della Repubblica italiana se non tutela la sanità dei cittadini italiani", conclude.