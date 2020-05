Alle elementari torna giudizio,stop voti

(ANSA) ROMA, 27 MAG - Dal prossimo anno scolastico la valutazione finale degli alunni nella scuola elementare non sarà più espressa con i voti numerici ma con un giudizio. E'quanto prevede un emendamento presentato dai senatori Verducci, Iori e Rampi e approvato in Commissione Cultura e Istruzione. "L'emendamento prevede che nella scuola primaria i bambini non possano essere considerati dei numeri", dice la senatrice Pd Vanna Iori.