Gemelle morte,trovate biglietto di scuse

TORINO, 27 MAG - Nell'abitazione delle due sorelle gemelle trovate morte ieri a Bussoleno (Torino), Maria e Vittoria Perottino, i carabinieri hanno trovato un biglietto con il numero di telefono di una parente che vive in Brasile insieme a una lettera di scuse e la richiesta di contattare questa persona in caso di morte. I carabinieri stanno facendo analizzare le impronte trovate sui fogli. Proseguono inoltre le indagini per capire le cause del decesso: non si esclude nessuna ipotesi. All'interno dell'abitazione è presente anche una stufa che potrebbe aver provocato un'intossicazione. Le due donne erano sicuramente morte da tempo. "È un dramma, soprattutto in una comunità piccola come la nostra - spiega la sindaca, Bruna Consolini - In questo periodo abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di persone che non si vedevano più in giro e in realtà stavano bene. È una storia legata al tema della solitudine". (ANSA)