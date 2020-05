Rete droga e psicofarmaci, perquisizioni

FIRENZE, 27 MAG - Perquisizioni sono state effettuate nel Mugello per un'operazione coordinata dalla procura di Firenze nei confronti di 16 indagati dediti allo spaccio di stupefacenti, nove dei quali destinatari di provvedimenti cautelari (obbligo di dimora). Le indagini hanno permesso di accertare l'esistenza di una rete di smercio di hashish e marijuana, nonché di psicofarmaci utilizzati come 'droga di strada', capace di raggiungere gli acquirenti, alcuni dei quali minori. I carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo hanno eseguito i provvedimenti cautelari emessi dal gip di Firenze e sedici perquisizioni personali e domiciliari nel territorio del Mugello e in altri comuni della provincia di Firenze.