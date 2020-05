Ue: Meloni, serve liquidità

ROMA, 27 MAG - "L'Unione europea ci sta dando molti problemi, noi abbiamo bisogno di liquidità subito. Vediamo oggi la proposta su Recovery Fund ma siamo abbastanza lontani. Il Fondo monetario internazionale ha uno strumento come i diritti speciali di prelievo, che vuol dire liquidità che verrebbe poi distribuita in quota parte. Il Financial Times ha proposto di usare questo strumento e secondo i calcoli all'Italia toccherebbero 40 miliardi e in questo caso non sarebbe un prestito. Non capisco perché il governo italiano non provi questa strada": lo dice il presidente di Fdi Giorgia Meloni a Radio 24.