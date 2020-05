Cercando Alaska, dai creatori di O.C. e Gossip Girl

ROMA, 26 MAG - La coppia sul lavoro formata da Josh Schwartz e Stephanie Savage, dietro all'enorme successo dei due teen drama per eccellenza degli ultimi 20 anni, The O.C. e Gossip Girl, e l'autore di culto della young adult fiction, John Green (Colpa delle stelle, Città di carta), insieme per una serie tv che è già diventata l'ennesimo grande successo della loro carriera e che ha già incantato la critica internazionale ("Una storia universale, per gli adolescenti di oggi e quelli di ieri", IndieWire; "tenero e appassionante", per il Guardian): Cercando Alaska, creato e prodotto da Schwartz e Savage e tratto dall'omonimo bestseller d'esordio di Green, debutterà in prima tv assoluta e in esclusiva per l'Italia su Sky Atlantic il 27 maggio alle 21.15. Una storia di formazione che, raccontando la vita dentro e fuori la Culver Creek Academy, un'esclusiva scuola privata in Alabama, affronta con delicatezza le paure, le insicurezze e le tappe fondamentali della vita di ragazzi e ragazze di quell'età di mezzo fra l'adolescenza e l'età adulta. Ambientata nel 2005, la serie racconta la storia di Miles Halter, un timido e introverso adolescente di Orlando ossessionato dalle "ultime parole famose" pronunciate dai personaggi famosi prima di morire. Lasciata la Florida alla ricerca del suo Grande Perché - concetto ripreso dalle ultime parole del poeta François Rabelais - Miles vivrà delle esperienze che segneranno per sempre il suo passaggio nell'età adulta nella prestigiosa Culver Creek, la leggendaria alma mater del padre. Qui stringerà immediatamente amicizia con il suo compagno di stanza, Chip Martin, un adolescente brillante e sarcastico, soprannominato da tutti "Il Colonnello e dalla ribelle, intelligente, bellissima e sfuggente Alaska Young, ragazza dal passato misterioso. Nei panni dei quattro protagonisti, Charlie Plummer interpreta Miles "Pancio" Halter, voce narrante della storia; Kristine Fr›seth nel ruolo di Alaska; Denny Love nei panni di Chip "Il Colonnello" Martin e Jay Lee nel ruolo di Takumi Hikohito. (ANSA).