Coronavirus: Iran, riaprono ristoranti

ISTANBUL, 26 MAG - Proseguono le riaperture in Iran. Molte delle attività considerate "ad alto rischio", tra cui ristoranti, sale ricevimenti e centri sportivi sono da oggi nuovamente operative dopo lo stop per l'emergenza Covid-19. Lo ha annunciato il viceministro della Salute di Teheran, Alireza Raisi, precisando che tutti i locali aperti al pubblico saranno tenuti a rispettare i protocolli di sicurezza previsti dal suo dicastero. Tra le attività sportive riaperte non ci sono però al momento le piscine al coperto e i centri dove si svolgono sport di contatto come wrestling o karate. Il campionato di calcio, ha confermato Raisi, ripartirà tra tre settimane, mentre dalla prossima i giocatori potranno riprendere gli allenamenti.