Armi e droga, arresti a San Severo

SAN SEVERO (FOGGIA), 26 MAG - Carabinieri e Polizia hanno compiuto perquisizioni alla ricerca di armi e droga e arresti nel rione Luisa Fantasia di San Severo, conosciuto come 'Texas', dove la scorsa settimana si sono svolti i festeggiamenti non autorizzati in onore della Madonna del Soccorso, con fuochi d'artificio e pericolosi assembramenti. Contestualmente i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro foggiani, alcuni dei quali già pregiudicati, accusati a vario titolo di usura e di aver tentato di estorcere denaro a un commerciante della provincia. Durante le perquisizioni, alle quali hanno partecipato oltre 100 carabinieri, i militari hanno eseguito arresti in flagranza di reato.