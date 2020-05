Inps: Calderoli, Tridico vada via

ROMA, 25 MAG - "Mi sarei aspettato delle pubbliche scuse da parte del presidente INPS, Pasquale Tridico, dopo quella sua infelice uscita, quel suo 'abbiamo riempito di soldi gli italiani'. Invece niente, nessuna scusa da chi ha gestito nel peggiore dei modi l'INPS in questo momento di estremo bisogno per i cittadini italiani, molti dei quali attendono ancora i 600 euro promessi da Conte nelle sue continue conferenze stampa. E allora visto che Tridico non si scusa auspichiamo che qualcuno al Governo abbia un sussulto di dignità e lo metta alla porta. Tanto chiunque al suo posto farà meglio e in più non dirà simile nefandezze". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.