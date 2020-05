Borsa: Europa in forte rialzo, Francoforte +2%

MILANO, 25 MAG - Le Borse europee si mostrano toniche, orfane di Londra e Wall Street, e con la risalite a maggio dell'indice di fiducia delle imprese tedesche. A guidare i listini del Vecchio continente è proprio Francoforte (+2,1%). In forte rialzo anche Madrid (+1,9%), Parigi (+1,4%) e in coda Milano (+0,9%). Andamento positivo per i comparti dell'hi-tech (+2,3%) e delle costruzioni (+1,9%). (ANSA).