Reazione chimica lo investe, è grave

SANTA CROCE SULL'ARNO, 25 MAG - Un operaio di 34 anni è rimasto gravemente ustionato in seguito a una reazione chimica avvenuta all'interno di una conceria di Santa Croce sull'Arno (Pisa) questa mattina intorno alle 10.30. Secondo le prime informazioni, durante un'operazione di lavoro si sono liberati improvvisamente degli agenti chimici che hanno innescato una reazione che ha investito il 34enne ustionandolo. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'automedica del 118 oltre all'elisoccorso Pegaso, che ha trasferito l'uomo in codice rosso al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Cisanello a Pisa. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Toscana Centro.