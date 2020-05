Trump, giocato a golf per 'esercizio'

NEW YORK, 25 MAG - La campagna di Joe Biden sta facendo "circolare uno spot in cui dice che ho giocato a golf (ho fatto esercizio)" domenica, pensando che debba stare alla Casa Bianca tutto il tempo. Quello che non hanno detto è che è la prima volta che ho giocato a golf in quasi tre mesi". Lo twitta Donald Trump respingendo le critiche che gli sono state mosse per essere tornato a calcare il green mentre gli Stati Uniti si avviano a toccare il triste primato dei 100.000 morti per coronavirus. Barack Obama "giocava sempre a golf, viaggiava a bordo del 746 per giocare a golf alle Hawaii", mette in evidenza.